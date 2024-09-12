Лекцию о вреде алкоголя провели для школьников в Воскресенске

В Доме культуры деревни Чемодурово прошла профилактическая беседа, посвященная Всероссийскому дню трезвости. Мероприятие состоялось в школе имени Героя России летчика-испытателя Сергея Рыбникова и было нацелено на учащихся 6-8-х классов.

Основной темой беседы стало пагубное влияние алкоголя на нравственное и физическое состояние человека. Специалисты подробно рассказали школьникам о том, какие изменения происходят в организме зависимого от алкоголя человека. Также ребятам дали ценные советы по выработке важного психологического навыка — умения твердо, но вежливо отказываться от предложений попробовать алкоголь в компании.

После теоретической части школьники приняли участие в мультимедийной игре «Будь здоров!», где, разделившись на команды, смогли закрепить полученные знания.

Организаторы отметили, что учащиеся проявили большой интерес к обсуждаемой теме и задумались о важности выбора здорового образа жизни.

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