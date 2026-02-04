Лекцию о волонтерстве провели для студентов колледжа в Воскресенске

Формат мероприятия позволяет не просто рассказать молодежи о добровольчестве, но и вдохновить ребят личным примером, показав, что их помощь может быть реальной и значимой для окружающих.

Специалист молодежного центра «Олимпиец» Раиса Комаров рассказала студентам о целях и задачах движения, а также объяснила, как можно стать волонтером. Она поделилась историей о том, как в январе 2024 года помогала жителям Климовска, оставшимся без отопления. Сейчас добровольцы участвуют в расчистке города от снега.

«Добрые уроки» — образовательный проект, который реализуется в Подмосковье. Он знакомит старшеклассников и студентов колледжей с практической стороной волонтерства.