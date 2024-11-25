Лекцию о важности материнства провели для студентов в Коломне

Председатель отдела по миссионерской работе и делам молодежи Коломенской епархии иерей Иоанн Бакушкин провел две просветительские встречи со студентами. Он рассказал ребятам о важности материнства.

Иерей Иоанн Бакушкин получил удостоверение спикера общества «Знание» и памятные подарки. Документ ему вручила ректор Государственного социально-гуманитарного университета Жанна Леонова и пригласила к дальнейшему сотрудничеству.

Отец Иоанн рассказал об истории праздника, подчеркнул его важность и культурный смысл. Лектор уделил особое внимание коммуникации с родителями и традиционным ценностям. Батюшка напомнил о том, что нужно быть открытыми в семье и поддерживать диалог.

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