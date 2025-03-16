Лекцию о творчестве поэта и драматурга Сергея Михалкова провели в Химках

В школе «Триумф» городского округа Химки состоялся урок, посвященный творчеству выдающегося поэта, баснописца и автора слов гимнов СССР и России Сергея Михалкова. Мероприятие приурочили ко дню рождения драматурга.

На памятном вечере собрались учащиеся школы, их родители и педагоги, муниципальные депутаты Николай Томашов и Валентин Герасимов. Гостям встречи рассказали о жизни и творчестве Сергея Михалкова.

По словам муниципального депутата Валентина Герасимова, поэт внес большой вклад в историю русской литературы.

«Прежде всего, он известен своими стихами для детей: „Дядя Степа“, „А что у вас?“ и многими другими. Именно его перу принадлежат слова гимна СССР и гимна России», — отметил он.

Муниципальный депутат Николай Томашов подчеркнул, что память о великих людях помогает сохранять культурное наследие страны, делает народ сплоченнее.

«Особенно это важно сегодня, в условиях проведения специальной военной операции», — добавил народный избранник.

Открытый урок провели благодаря патриотическому проекту «Химки. Успех в единстве поколений», который с июля 2024 года реализуют в округе.