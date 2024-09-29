Лекцию о творчестве поэта Александра Блока проведут в Дмитрове

Познавательная лекция «Блоковское Шахматово» пройдет в Дмитровской центральной библиотеке. Научный сотрудник зала краеведения и редкой книги Ольга Сенникова расскажет про жизнь и творчество поэта.

В 40 километрах от Дмитрова находится усадьба Шахматово. Ее приобрел дед Блока — Андрей Николаевич Бекетов. Великий русский поэт проводил здесь каждое лето на протяжении всей жизни.

В 1921 году обстановку и утварь разобрали местные жители, книги вывезли, а дом сожгли. Почти все постройки были уничтожены. До нашего времени сохранились деревья, кустарники и цветы, фрагменты исторических посадок, которые являются особо ценными мемориальными объектами.

К 100-летнему юбилею Александра Блока в 1980 году было принято решение восстановить Шахматово. Исторический облик вернули благодаря историческим документам, фотографиям, рисункам и воспоминаниям гостей и хозяев усадьбы. В 2000 году открыли флигель, где жил Александр Блок с мамой, а после — с супругой Л. Д. Менделеевой. В 2001 году восстановили Главный дом и исторический ландшафт.

Лекция «Блоковское Шахматово» пройдет в Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеке 3 октября.

«Мы поговорим о жизни и творчестве поэта, об истории появления усадьбы в семье Блока, о необыкновенной красоте местности Клинско-Дмитровской гряды, о восстановлении усадьбы и сохраненной усадебной библиотеке», — анонсировала тему встречи Ольга Сенникова.

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