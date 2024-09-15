Лекцию о творчестве писателя Константина Симонова провели в Химках

Учащимся лицея № 7 в Химках рассказали о творчестве писателя Константина Симонова. Лекцию провели в рамках патриотического проекта.

Мероприятие, посвященное писателю Константину Симонову, провели в лицее № 7. В нем поучаствовал также муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Константин Симонов — Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и шести Сталинских премий. Он прошел путь от военного корреспондента на Халхин-Голе до автора произведений, ставших классикой военной литературы. Его творчество — это не только хроника войны, но и глубокое осмысление человеческой души в экстремальных условиях, гимн мужеству, патриотизму и любви к родине», — рассказал Валентин Герасимов.

Школьников познакомили с биографией писателя, рассказали о его вкладе в литературу и журналистику.

«Симонов, сам участник Великой Отечественной войны, сумел показать мужество и стойкость защитников Сталинграда, их веру в Победу. Сегодня, когда наши солдаты защищают родину в ходе СВО, важно помнить уроки прошлого», — прокомментировала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Лекция прошла в рамках патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». В округе ежедневно проводятся мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, встречи с участниками СВО.

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