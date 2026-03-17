Лекцию о творчестве Моцарта и Бетховена проведут в Коломне 25 марта

В картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне 25 марта пройдет лекция-концерт, посвященная творчеству двух титанов европейской музыки — Вольфганга Амадея Моцарта и Людвига ван Бетховена. Программа приурочена к юбилейным датам композиторов.

В Министерстве культуры и туризма Московской области отметили, что автором и ведущей проекта выступает доктор культурологии, профессор кафедры музыки и изобразительного искусства Государственного социально-гуманитарного университета Елена Щербакова.

Оба композитора — ключевые фигуры венской классической школы, сформировавшей музыкальный язык Европы на рубеже XVIII–XIX веков. Их произведения задали новые ориентиры в развитии жанров и до сих пор остаются одними из самых исполняемых в мире.

В рамках концерта прозвучит вокальная программа в исполнении лауреатов всероссийских и международных конкурсов –Татьяны и Марии Новиковых (вокал), а также Маргариты Гусевой (фортепиано).

Начало — в 17:00. Возрастное ограничение: 12+.

Вход свободный, однако количество мест ограничено.

Дополнительную информацию можно найти на сайте галереи «Дом Озерова».