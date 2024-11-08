Лекцию о творчестве фотохудожника Улитина проведут в Серпухове 9 ноября

В городском округе Серпухов для всех желающих прочитают лекцию о жизни и творчестве фотохудожника Василия Улитина. Мероприятие пройдет 9 ноября в Музейно-выставочном центре.

Мастер пикториальной фотографии Василий Улитин родился и рос в Серпухове. Он был членом Русского фотографического общества и Всероссийского общества фотографов. Василий Улитин создал несколько авторских методов фотопечати. Фотохудожник был одним из создателей, членом редколлегии и автором журнала «Фотограф», который открыли в 1926 году.

В рамках фестиваля «Объективная перспектива» 9 ноября пройдет лекция о жизни и творчестве Василия Улитина. Ее подготовила старший научный сотрудник Московского политехнического музея Галина Талипова.

Мероприятие начнется в 13:00 в Музейно-выставочном центре по адресу: город Серпухов, улица Горького, дом № 5б. Подробности можно уточнить по телефону: +7 (49-67) 39-69-85.

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