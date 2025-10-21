Лекцию о цифровой безопасности проведут в Черноголовке

Жителей округа приглашают на лекцию, посвященную вопросам цифровой гигиены и защиты личных данных в интернете. Мероприятие «Цифровая гигиена и личная безопасность в интернете» пройдет 22 октября в 19:00 и предоставит участникам практические советы о том, как эффективно защитить свою конфиденциальность в онлайн-среде.

Участие в лекции бесплатное и открыто для всех жителей округа, независимо от возраста и уровня подготовки. По словам организаторов, цель мероприятия — повысить осведомленность граждан о рисках, связанных с использованием интернета.

«Лекция будет посвящена комплексу привычек и практик, которые составляют основу цифровой гигиены и направлены на обеспечение безопасности личной информации и приватности пользователей в онлайн-пространстве. Участники узнают о том, как правильно выбирать пароли, как защитить свои аккаунты в социальных сетях, как распознавать фишинговые атаки и как безопасно совершать онлайн-покупки», — сообщили организаторы.

Занятие проведет член Союза журналистов России, политтехнолог Дарья Смирнова, которая поделится своими знаниями и опытом в сфере информационной безопасности. Лекция состоится в большой гостиной Дома ученых, расположенного по адресу: Школьный бульвар, 1б.