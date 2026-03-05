Лекцию о театральных работах Николая Рериха прочитают в Звенигороде

В Звенигородском музее-заповеднике 14 марта пройдет лекция «Николай Рерих и театр». Она продолжит выставочный проект «Рерих. В поисках „Небесного Звенигорода“».

Лекцию посвятят вкладу художника в театрально-декорационное искусство. Николай Рерих по праву считается реформатором сцены — на протяжении жизни он создавал эскизы для почти трех десятков постановок на ведущих мировых подмостках.

Слушателям расскажут о пути мастера в сценографию и ключевых моментах его творческой биографии. Гости узнают о сотрудничестве Рериха с антрепризой Сергея Дягилева и его знаменитыми «Русскими сезонами», Московским Художественным театром и Константином Станиславским, а также с британским дирижером Томасом Бичемом.

Лекцию прочтет доктор искусствоведения Тигран Мкртычев — первый директор Государственного музея Рерихов, автор многочисленных научных трудов и куратор крупных выставочных проектов.

Начало лекции 14 марта в 16:00.