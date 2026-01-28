Историческую лекцию о Тане Савичевой провели в химкинской школе «Флагман». Мероприятие прошло в день рождения девочки, чей блокадный дневник стал одним из символов Ленинграда.

«Война и дети — понятия несовместимые. Во время войны дети трудились наравне со взрослыми на нужды советской армии. Дневник Тани Савичевой — это напоминание о том, что стоит беречь мир и защищать детей», — подчеркнул депутат Химок Евгений Иноземцев.

Участникам рассказали о жизни Тани. Она родилась в 1930 году в многодетной семье, переехавшей в Ленинград. Савичевы во время войны остались в осажденном городе, помогая фронту. После эвакуации Таня оказалась единственной из вывезенных детей, кто не выжил. Дневник сохранила и передала миру ее старшая сестра.

«Эта личная история позволяет глубже понять масштаб трагедии. Память о подобных событиях нашей страны остается живой благодаря таким встречам», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

После лекции участники посмотрели документальный фильм о блокаде. Также вручили благодарности представителям трудовых династий Химок.