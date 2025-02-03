Лекцию о Сталинградской битве провели для школьников в Балашихе

В школе № 7 прошел урок мужества, посвященный одной из самых значительных и ожесточенных битв Великой Отечественной войны — Сталинградской битве. Ученикам рассказали о сражении, которое длилось 200 дней и стало крупнейшим в 20-м веке, унеся жизни более миллиона советских солдат и офицеров.

В рамках урока школьникам показали отрывок из документального фильма о Сталинградской битве, где главными героями стали подростки, защищавшие свой родной город. Такие уроки мужества проводятся в школе № 7 регулярно, и они помогают подрастающему поколению осознать важность сохранения исторической памяти.

В холле школы установлен стенд «100 дней до Победы», на котором перечислены все значимые даты Великой Отечественной войны. Школа также носит имя Юрия Соколова, выпускника 1941 года, который сразу после окончания десятого класса ушел на фронт и получил звание Героя Советского Союза за проявленное мужество и храбрость.

2 февраля Россия отметила 82-ю годовщину победы в Сталинградской битве, сражении, проходившем с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года на территориях современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкия. Эта битва не только изменила ход войны, но и оставила глубокий след в истории страны.