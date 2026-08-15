Лекцию о создателе космической программы Сергее Крюкове провели в Химках

В Химках 12 августа прошло патриотическое мероприятие, посвященное конструктору, Герою Социалистического Труда Сергею Крюкову. Он был одним из создателей советской космической программы и главным конструктором НПО имени Лавочкина.

Сергей Крюков — легендарная личность для Химок. Как ближайший соратник Сергея Королева, он внес вклад в создание первых баллистических ракет, запуск первого искусственного спутника Земли, а позже руководил созданием автоматических станций для исследования Луны, Венеры и Марса.

«Мы должны помнить имена тех, кто создавал нашу космическую славу. Сергей Крюков — один из них. Его жизнь и работа — пример настоящего служения науке и Отечеству. Такие встречи помогают нам сохранять связь поколений и воспитывать уважение к нашей истории», — отметила депутат Химок Надежда Смирнова.

Участникам рассказали о жизненном пути конструктора, его детстве и пути к вершинам науки. Прозвучали факты о том, как Крюков вместе с Королевым создавал ракетную технику и как его разработки используются до сих пор. Для гостей подготовили презентацию с редкими фотографиями и архивными документами из истории отечественной космонавтики.

«Сегодняшнее мероприятие в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Это возможность показать, что Химки — один из центров российской космической отрасли. Такие встречи помогают сохранять историческую память и укрепляют связь между поколениями», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Депутат Химок Артур Каримов добавил, что мероприятие стало частью масштабной патриотической работы, которая ведется в Химках. Такие встречи помогают осознаннее относиться к сохранению памяти о великих соотечественниках и передавать эту память своим детям.