Лекцию о создании Воздушно-десантных войск провели в Химках

В Доме юного техника «Интеграл» в Химках прошло патриотическое мероприятие, посвященное истории создания воздушно-десантных войск. Участникам рассказали о становлении ВДВ, боевых традициях десантников и их вкладе в защиту интересов страны.

Мероприятие стало частью цикла патриотических встреч, направленных на сохранение исторической памяти и знакомство жителей с героическими страницами отечественной истории.

«Воздушно-десантные войска занимают особое место в истории нашей страны. Их героизм, сила духа и готовность в любой момент выполнить поставленную задачу заслуживают глубокого уважения. Такие встречи помогают сохранить память о подвигах защитников Отечества и напоминают о том, насколько важно знать и беречь историю своей страны», — отметила депутат Совета депутатов Юлия Ишкова.

«Программа „Успех V единстве поколений“ объединяет жителей разных возрастов вокруг общих ценностей — уважения к истории, памяти о героях и любви к Родине. Именно через такие встречи мы сохраняем связь поколений и воспитываем ответственное отношение к историческому наследию нашей страны», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Депутат Галина Болотова дополнила, что патриотическую программу продолжают реализовывать в Химках. Ее главная цель — укрепление связи между поколениями, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание жителей округа.