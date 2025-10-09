Творческий вечер, посвященный 80-летию одной известнейших послевоенных песен — «Наш город», состоялся в Центральной детской школе искусств в Химках. Участники хоровых коллективов, их наставники и почетные гости собрались, чтобы отметить этот важный юбилей.

Песня занимает особую роль в истории нашей страны.

«Очень важно сохранять память о выдающихся деятелях культуры и их творчестве. Песня „Наш город“ — это настоящий гимн несгибаемому духу Ленинграда, его красоте и его жителям, которые выстояли в страшные годы блокады. Для них эта мелодия стала символом возрождения и мирной жизни», — поделилась директор ЦДШИ, депутат Инна Монастырская.

Посетителям вечера рассказали историю создания песни, которая впервые увидела свет в 1945 году благодаря сотрудничеству композитора Василия Соловьева-Седого и поэта Алексея Фатьянова. Их произведения прославляли победу, воодушевляли людей и укрепляли волю народа к победе.

«Сейчас, когда некоторые страны предпринимают попытки „отмены“ русской культуры, особенно важно сохранять нашу историческую память. Мы должны говорить с молодежью о выдающихся деятелях искусства России, чье творчество составляет золотой фонд нашей нации и является нашим ответом любым попыткам принизить наше величие. Когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за будущее России, творчество, рожденное в горниле испытаний, служит нравственным ориентиром и напоминает о силе нашего духа», — рассказал муниципальный депутат Николай Томашов.