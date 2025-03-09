Лекцию о создании первого отряда космонавтов провели в Химках

Лекцию прослушали жители, студенты и приглашенные гости, в том числе муниципальный депутат Артур Каримов.

«Городской округ Химки является одним из флагманов ракетно-космической отрасли в нашей стране. На территории города находятся его ведущие предприятия, связанные одной целью — освоение космоса. Мы очень гордимся этим!» — сказал Артур Каримов.

Еще одно патриотическое мероприятие прошло в школе «Флагман». Его приурочили ко дню рождения советского летчика, трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.

«Эти встречи дают толчок к изучению истории, своих предков. Без знания истории у нас не будет будущего. Считаю подобные мероприятия очень полезными для подрастающего поколения», — поделился депутат, директор школы Евгений Иноземцев.

Оба мероприятия провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках уже несколько месяцев. Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что ее цель — объединение разных поколений вокруг любви к России и своему городу, уважения к истории и культуре страны.