Открытый урок, посвященный Российской оборонной спортивно-технической организации «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству», прошел в школе № 29 в Химках. Старшеклассникам рассказали об истории и значении организации для развития страны.

Встречу провели в рамках общественной акции «Мы — патриоты!». Участниками стали учащиеся старших классов, их родители, педагоги, воспитанники военно-патриотического клуба «Сова», общественные деятели и муниципальные депутаты. Собравшиеся не только прослушали познавательную лекцию, но и присоединились к тематическим мастер-классам по рукопашному бою и сборке автомата. Кроме того, для школьников провели показательный полет спортивного дрона.

«Тематические уроки, посвященные истории страны, играют важнейшую роль в воспитании новых поколений. Они помогают подросткам осознать значимость достижений предков, понять ценность мира, свободы и силы единства», — поделилась директор школы № 29, муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Отметим, что «Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству» сыграло ключевую роль в развитии оборонной, спортивной и технической сферы в Советском Союзе. Сегодня ту же работу выполняет Российская оборонная спортивно-техническая организация.

Урок истории организовали в рамках масштабной общественной программы. Благодаря ей в Химках ежедневно организуют патриотические концерты, семинары, мастер-классы и встречи с участниками боевых действий.