Патриотическую лекцию провели воспитанникам баскетбольных секций в Химках

Лекцию об истории создания советского оружия провели для воспитанников баскетбольных секций в Химках. Встречу в Олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» приурочили к 75-летию испытания первой отечественной атомной бомбы.

Участие в лекции приняли местные спортсмены, ветераны боевых действий и общественные деятели. Мероприятие стало частью масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Такие просветительские мероприятия необходимы для сохранения исторической памяти и являются неотъемлемой частью воспитания подрастающего поколения», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Историк Иван Белогуров рассказал спортсменам историю создания ядерного щита страны. Ученые, инженеры и рабочие трудились без устали. Проект готовился в строжайшей секретности.

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — приоритетная задача администрации города. Так, в округе действует виртуальный музей «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы!», в котором каждый желающий может ознакомиться с историческими экспонатами и ожившими воспоминаниями ветеранов.

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