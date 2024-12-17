Лекцию о современных изменениях климата провели для школьников в Королеве

В ходе лекции учащиеся познакомились с климатическими изменениями, включая их влияние на повседневную жизнь, а также изучили исторические аспекты изменений климата, подчеркнув его цикличность под воздействием различных природных факторов.

Ирина Репина также обсудила основные причины современного потепления, среди которых выделяются антропогенные факторы и изменчивость климатической системы.

Лекция вызвала большой интерес как у студентов, так и у преподавателей. По итогам встречи стороны договорились о проведении новой лекции в 2025 году.

«Базовые школы РАН» представляют собой совместный проект Российской академии наук и Минпросвещения Российской Федерации, направленный на создание условий для выявления и обучения одарённых детей, а также их профессиональной ориентации в области науки и высоких технологий.