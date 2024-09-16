Лекцию о советской космической промышленности провели для жителей Химок

«Луна-2» — первая в мире межпланетная станция, которая коснулась поверхности Луны. Спутника она достигла спустя два дня после запуска — 14 сентября 1959 года. Лекцию для присутствующих организовали в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

«Этот общественный проект направлен на формирование и поддержание интереса населения к истории нашего города и страны. Кроме того, он призван сохранить и увековечить памяти для будущих поколений о великих делах предков и героях нашего времени, коими сегодня являются участники специальной военной операции», — подчеркнула депутат химкинского Совета депутатов Юлия Ишкова.

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