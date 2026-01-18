Лекцию о советских военных фильмах провели для детей в Химках

В Химках прошел литературный вечер, посвященный истории создания фильма «Аты-баты, шли солдаты!». Мероприятие собрало воспитанников и педагогов Сходненской детской школы искусств, а также представителей администрации города.

Встреча состоялась 15 января, гостям рассказали о замысле кинокартины, особенностях съемок и биографии режиссера Леонида Быкова. Участникам показали ключевые эпизоды фильма и музыкальные фрагменты, вошедшие в золотой фонд советского кино.

«Фильм Быкова разговаривает со зрителем напрямую. Это честная история о том, как люди держатся друг за друга в трудные моменты», — поделился впечатлениями заместитель председателя Совета депутатов Руслан Шаипов.

Мероприятие стало частью системной работы по патриотическому воспитанию в округе. Как отметил депутат Алексей Федоров, в Химках регулярно проводятся тематические встречи, лекции и творческие акции, помогающие жителям глубже понять историю страны. Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева добавила, что такие форматы создают точки притяжения для разных поколений и способствуют сохранению исторической преемственности.