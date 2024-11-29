Лекцию о событиях Русско-японской войны провели в Химках
В Химках провели лекцию о Русско-японской войне. В рамках мероприятия слушателям рассказали об обороне Порт-Артура — самом продолжительном сражении 1904-1905 годов.
«Замечательная встреча. Сегодня узнали здесь множество интересных исторических фактов, также посмотрели документальный фильм. Огромное спасибо организаторам», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.
Просветительские встречи в Химках проводятся регулярно. С июля жители приняли участие более чем в 500 историко-патриотических событиях, включая лекции, выставки и кинопоказы.
«Такие мероприятия знакомят жителей с историей края и страны», — подчеркнул депутат Владимир Суслов.
Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев добавил, что на встречах участвуют известные общественные и политические деятели округа, такие как Юлия Ишкова, Галина Болотова, Егор Ченюк и другие.