Лекцию о штурме Зееловских высот 1945 года провели в Химках

16 апреля живой разговор о мужестве провели в детской библиотеке № 3 Химок. Темой встречи, собравшей школьников и почетных гостей, стал штурм Зееловских высот — последнего мощного укрепления нацистов перед Берлином. Среди приглашенных — депутат Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Надежда Смирнова отметила, что Зееловские высоты — это не просто строчка в учебнике, там наши бойцы совершали невозможное, шаг за шагом приближая Великую Победу. Она подчеркнула, что важно, чтобы новое поколение знало и помнило о мужестве нашего народа.

Гостям библиотеки подробно рассказали о Берлинской наступательной операции, о тактике и героизме красноармейцев. Лекция завершилась обсуждением: школьники и взрослые вместе размышляли о том, почему память о войне остается главным нравственным ориентиром.