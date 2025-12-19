Лекцию о штурме крепости Очаков в 1788 году провели в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках прошла лекция. Школьники и ветераны вместе почтили одну из ярчайших побед эпохи Екатерины — штурм крепости Очаков.

Важность этого события отметили на мероприятии.

«Помнить славные страницы родной истории и рассказывать о наших ратных традициях очень важно. Победа при Очакове — это пример невероятного мужества и стойкости. Такие лекции помогают нам не терять связь с великим прошлым нашей страны и воспитывать в молодежи гордость за подвиги предков», — рассказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Подробно описали события легендарного штурма на встрече. После месяцев тяжелой осады в зимних морозах русские полки под началом князя Григория Потемкина перешли в смелую атаку. Короткий, но яростный бой стал чрезвычайно кровавым. Захват Очакова, ворота в Черное море, обеспечил триумф в русско-турецкой войне и усилил влияние России на севере Причерноморья.

«Сегодня, как и много лет назад, наши бойцы защищают будущее России. В ходе специальной военной операции они проявляют то же мужество и самоотверженность, что и их предки при штурме Очакова. Они — достойные наследники славы русского оружия», — отметил лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов.

Муниципальный депутат Инна Монастырская выделила, что клуб регулярно организует мастер-классы, открытые занятия, просмотры фильмов, спортивные и культурные события, а также беседы с бойцами специального военной операции. Каждое такое мероприятие способствует созданию единого, сильного и патриотичного сообщества.