Лекцию о штурме крепости Измаил провели в Химках

В Химках прошел урок мужества, посвященный Дню воинской славы России — годовщине штурма турецкой крепости Измаил войсками под командованием Александра Суворова в 1790 году. Мероприятие состоялось в лицее № 10.

«Подвиг солдат Суворова — яркий пример мужества, героизма и воинского мастерства. Сегодня, когда наши бойцы с честью выполняют задачи в зоне специальной военной операции, память о таких победах как никогда важна. Она напоминает, что наша сила в единстве», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Участники урока подчеркнули стратегическое значение победы при Измаиле для исхода русско-турецкой войны и заключения выгодного для России Ясского мира в 1792 году. Параллельно спикеры провели историческую аналогию между тактикой суворовского штурма и современными боевыми операциями, такими как взятие Авдеевки.

«Наши победы — отражение несгибаемого духа, отваги и верности долгу, которые всегда были присущи русскому воинству. Эти же качества сегодня демонстрируют участники СВО», — заявил депутат Евгений Иноземцев.

В завершение встречи ветеран боевых действий Иван Лучников рассказал о важности всесторонней поддержки военнослужащих и их семей.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы Химок «Успех V единстве поколений», которая включает лекции, мастер-классы и фестивали.

«Такие встречи объединяют жителей вокруг наших общих ценностей — патриотизма, любви к Родине и уважения к ее славной истории», — резюмировала депутат Надежда Смирнова.