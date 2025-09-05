Лекцию о сердечно-сосудистых заболеваниях провели для пенсионеров в Истре

В клубе «Активное долголетие» в Истре прошла лекция, посвященная одной из самых актуальных тем для людей старшего поколения — «Атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания». Провели встречу врач-липидолог, преподаватель проекта «Московское долголетие» и Центра духовного развития Алексей Чудинов и учитель йоги из Индии Хариша Кумара.

Во время лекции специалисты рассказали о причинах возникновения гипертонии и проблем с сосудами. Алексей доступно объяснил разницу между «хорошим» и «плохим» холестерином и рассказал о принципах формирования атеросклеротических бляшек. Кроме того, он поделился практическими советами по борьбе с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Слушатели получили четкие рекомендации: как правильно соблюдать диету и режим питания, каким физическим нагрузкам отдавать предпочтение и как грамотно принимать статины.

Хариша Кумара дополнил выступление врача, ответив на вопросы долголетов не только о тонкостях восточных практик здоровья, но и на многие другие — от социального устройства Индии до глубинных вопросов психологии.