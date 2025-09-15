Лекцию о Русском военно-историческом обществе провели в Химках

В Тридцать первой школе в Химках рассказали о Русском военно-историческом обществе. Подобные встречи стали традиционными в Химках и способствуют формированию исторического сознания у молодого поколения.

Патриотическую встречу приурочили к важному событию — созданию Русского военно-исторического общества. Участникам рассказали историю о работе организации, основанной в 1907 году указом императора Николая II.

Сегодня общество активно работает над проектами, направленными на изучение и сохранение военного наследия, организацию патриотических мероприятий, а также на поддержку исторических исследований.

Мероприятие объединило учащихся, ветеранов и общественных деятелей в рамках патриотического воспитания молодежи.

Участник Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин и депутат Артур Каримов отметили, что такие встречи — это отличная возможность для обмена опытом, поддержки товарищей и сохранения памяти о событиях прошлых лет.

«Наша страна очень богата на различные события. Мы все это помним и обязательно передаем подрастающему поколению. Без прошлого — не будет будущего», — отметила активист партии «Единая Россия» Евгения Купп.

Мероприятие завершилось дискуссией, в ходе которой школьники смогли задать вопросы о современной деятельности Русского военно-исторического общества и перспективах участия молодежи в проектах.