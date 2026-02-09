Лекцию о российских ученых провели для учеников гимназии № 14 в Одинцове

Школьники узнали о выдающихся достижениях отечественных исследователей, их огромном вкладе в мировую науку и технологии, а также о том, как эти открытия формируют наше настоящее и будущее. Организаторами этой встречи выступили Российский детско-юношеский центр и просветительское общество «Знание».

Это мероприятие продолжило серию занятий, которые уже проходят в стенах гимназии. Ранее для учеников 6-9 классов здесь состоялся урок из курса «Россия — мои горизонты» под названием «Мои ориентиры». Его цель — помочь ребятам в важном выборе будущей профессии.

На занятии школьники работали с практическими материалами, определяли свои сильные стороны и качества для развития, смотрели видео о том, какие личные навыки важны для успешной карьеры и как грамотно подойти к профессиональному самоопределению.