Лекцию о роли сказки в воспитании детей провели в библиотеке в Серпухове

Встреча библиотекарей с настоятелем Никольского храма протоиереем Владимиром Зотовым прошла 21 мая в Центральной городской библиотеке имени Чехова в Серпухове. Основной темой стала роль сказки в духовно-нравственном воспитании детей.

Участники отметили, что сказки несут в себе моральные ценности и накопленный человеческий опыт, служат инструментом воспитания и способны объединять детей и взрослых. Протоиерей Владимир Зотов подчеркнул действенное влияние сказки на развитие ребенка. С христианской точки зрения, сказка должна прививать такие качества, как послушание, честность и справедливость.

Для иллюстрации священник предложил провести сравнительный анализ фольклорных сказок и их адаптированных для детей версий. В качестве примеров выбрали «Теремок», «Красную Шапочку» и «Курочку Рябу». Отдельное внимание уделили книгам о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

В ходе дискуссии затронули проблемы разных систем ценностей, истоков нравственности, противостояния правды и лжи. Участники подчеркнули важность обсуждения и необходимость его продолжения.