Лекцию о роли Мариуполя в Великой Отечественной войне провели в Химках

В мероприятии приняла участие муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

«Присвоение звания „Город воинской славы“ — это восстановление исторической справедливости. Эти города, героически державшие оборону, показавшие всему миру пример несгибаемого мужества и стойкости, навсегда вписали свои имена в летопись нашей страны. Это дань уважения их жителям, их предкам, и напоминание о том, что подвиг защитников всегда будет жить в наших сердцах», — сказала депутат.

В конце для слушателей провели викторину по историческому событию.

«Мне всегда радостно отмечать, что подобные патриотические мероприятия нашего округа посещают как представители старшего поколения, так и наша молодежь. Это и есть то самое единство поколений, которое в едином патриотическом порыве, с любовью к Родине принимает участие в тематических встречах», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

В Химках регулярно проводят различные мастер-классы, концертные программы, соревнования, часы памяти и встречи с участниками СВО, отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.