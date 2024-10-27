Лекцию о ресторанном бизнесе для студентов провели в Дмитрове

Встреча в формате диалога на равных прошла в молодежном центре «Квартал» в Дмитрове. На ней перед студентами местного техникума выступил финалист регионального этапа всероссийского конкурса «Мастер года — 2024» Роман Белов.

Мероприятие приурочили к Международному дню повара. На встрече Роман Белов — специалист в поварском и кондитерском деле, а также ресторанном сервисе — поделился со студентами знаниями и опытом.

Он рассказал о профессиональной карьере и достижениях. Участники встречи — студенты Дмитровского техникума, обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело», — могли задать свои вопросы.

«В ходе мероприятия участники имели возможность активно участвовать в обсуждении актуальных вопросов, касающихся кулинарии и ресторанного бизнеса, а также получать ценные рекомендации от опытного наставника», — сказала заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костишина.

Отметим, что Роман Белов также является преподавателем Дмитровского техникума. Под его руководством студенты не раз занимали призовые места на престижных конкурсах.

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