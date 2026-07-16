Лекцию о разумном потреблении провели для «Активного долголетия» в Химках

В химкинском клубе «Активное долголетие» прошла лекция о разумном потреблении. Гости узнали, куда сдать ненужные вещи и как правильно утилизировать крупногабаритный мусор.

Участникам лекции рассказали о концепции разумного потребления: как расставаться с ненужными вещами и не вредить окружающей среде. Особое внимание уделили благотворительным организациям, которые принимают одежду и предметы быта для нуждающихся. Спикеры также проинформировали о работе пункта «Мегабак»: туда жители могут бесплатно привезти старую мебель, технику, шины и строительный мусор.

«В нашем клубе регулярно проходят лекции на самые разные тематики: от медицины и цифровой грамотности до экологии. Подобные встречи всегда вызывают живой интерес. Наши активисты хотят быть в курсе современных стандартов жизни», — подчеркнула муниципальный депутат Ирина Спирина.

Помимо лекций, в программе клуба «Активного долголетия» проводятся разнообразные занятия: от йоги, плавания и скандинавской ходьбы до творческих мастер‑классов и курсов компьютерной грамотности. Стать участником клуба могут женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет.