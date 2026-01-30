Лекцию о пропаганде в годы фашистской оккупации провели в Красногорске

В Красногорском филиале Музея Победы состоялась специальная лекция о методах фашистской пропаганды времен оккупации и ее влиянии на восприятие российской истории. Мероприятие, которое провел кандидат исторических наук, член Ученого совета музея Юрий Никифоров, собрало курсантов, молодогвардейцев и ветеранов.

Лектор подробно остановился на том, как Россия и ее история изображались на страницах русскоязычных коллаборационистских газет. Юрий Никифоров отметил, что эта тема остается малоизученной из-за специфики и труднодоступности источников. Он подчеркнул актуальность проблемы, указав, что пропагандистские нарративы, созданные десятилетия назад, трансформируются, но продолжают жить — в работах советологов времен «Холодной войны» и в публикациях периода «Перестройки», направленных на подрыв легитимности советской власти.

Встреча длилась почти два часа и вызвала живой отклик аудитории: слушатели активно участвовали в обсуждении и задавали вопросы лектору. Историки убеждены, что такие просветительские мероприятия служат лучшей «прививкой» от манипулятивного воздействия, помогая разобраться в сложных вопросах прошлого и понять механизмы пропаганды, которые используются и в современном информационном пространстве.