Лекцию о программе «Профессионалитет» провели в школе № 5 в Воскресенске

Ученикам школы № 5 в Воскресенске рассказали о программе «Профессионалитет». Для них провели специальное занятие на тему профориентации.

Во встрече поучаствовали учащиеся девятых классов. Мероприятие провели методист Татьяна Калинина, куратор амбассадоров Анастасия Мурашова и студенты-амбассадоры «Воскресенского колледжа».

Школьникам рассказали, в чем суть федерального проекта «Профессионалитет», как сегодня развивается среднее профессиональное образование. Также они узнали, почему обучаться в колледжах и техникумах перспективно и как проект соотносится с карьерными картами выпускника и с предприятиями-партнерами.

Ребята теперь знают, как будет проходить набор в следующем году и каковы правила поступления в колледж. Все участники встречи проверили свои знания на квизе. Каждый получил памятный сувенир.