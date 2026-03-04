Лекцию о профилактике правонарушений провели для школьников в Серпухове

В серпуховском МЦ «Патриот» прошло профилактическое мероприятие для школьников с участием полиции и духовенства. Масштабная профилактическая встреча, объединившая школьников, сотрудников полиции, соцзащиты и представителей церкви, состоялась 3 марта в молодежном центре «Патриот».

Главными темами мероприятия стали предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и развитие института наставничества.

Организаторами выступили Окружное управление соцразвития № 17, Управление молодежной политики, серпуховская полиция и «Движение Первых». Перед учащимися выступили сотрудники УМВД России «Серпуховское» и настоятель Храма Николая Чудотворца в деревне Бутурлино иерей Михаил Никитин. Спикеры подробно разобрали схемы вовлечения молодежи в преступные и террористические организации, а также напомнили о безопасности в осенне-зимний период и важности использования светоотражателей.

Ключевой частью встречи стало знакомство с проектом наставничества. Наставники Юлия Иванова и Александр Паршиков рассказали о поддержке подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Школьники записали контактные телефоны кураторов, чтобы иметь возможность обратиться за помощью в любой момент.