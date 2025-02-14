Лекцию о предпринимательстве прочитали старшеклассникам в Дмитрове

В Дмитровской Торгово-промышленной палате для молодежи проводится курс «Предпринимательские классы». Перед старшеклассниками выступила руководитель агентства недвижимости «Золотой ключ», председатель Комитета риэлторов Елена Лыгорева.

«Предпринимательские классы» — часть соглашения, заключенного между Торгово-промышленной палатой и Управлением образования Дмитровского округа в рамках национального проекта «Образование».

Елена Лыгорева поделилась своим опытом и рассказала о трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути от риэлтора до владелицы собственного бизнеса. Предприниматель поделилась уроками, которые она извлекла в сложных жизненных ситуациях, и поведала про важные ценности, которые высоко ценятся в бизнесе, — честность, ответственность и дисциплинированность.

Школьники разобрали ключевые отличия между предпринимателем и самозанятым, а также какую форму собственности выбрать.

Опытный бизнес-тренер Юлия Гусева также рассказала о каналах сбыта продукции и практических советах, как установить и поддерживать долгосрочные отношения с потребителями. Участники получили ценные знания, которые будут полезны в деятельности.

«Встречи с успешными предпринимателями — это уникальная возможность для ребят узнать из первых уст о секретах ведения бизнеса. Благодаря этим занятиям, будущие бизнесмены понимают, что успех достигается благодаря упорству, дисциплине и готовности учиться и двигаться только вперед», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.