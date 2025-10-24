Лекцию о пользе зарядки провели для пенсионеров в Истре

На мероприятии обсудили значимость физической активности для поддержания здоровья и активности пожилых людей. Наталья Осипова, заведующая отделением лечебной физкультуры и физиотерапии Истринской клинической больницы, подробно объяснила участникам клуба «Активное долголетие», почему регулярные физические нагрузки способствуют хорошему самочувствию и сохранению самостоятельности.

Утренняя гимнастика, как отметила Наталья Осипова, оказывает особое влияние на организм, наполняет его энергией, укрепляет суставы, поддерживает мышечную силу и стимулирует мозговую деятельность. После лекции она показала участникам клуба «Активное долголетие» пару простых упражнений на каждый день.

Отметим, что комплекс одобрен ведущими специалистами страны, поэтому никак не может навредить представителям старшего поколения. Пенсионеры, в свою очередь, пообещали делать упражнения ежедневно, чтобы поделиться результатами на следующей встрече.