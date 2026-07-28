Лекцию о подвиге защитников неба Москвы прочитали школьникам в Химках

В школе «Флагман» в Химках состоялась патриотическая встреча, приуроченная ко Дню защитников неба Москвы. Участники мероприятия вспомнили подвиг военнослужащих, которые в годы Великой Отечественной войны обороняли столицу от налетов вражеской авиации.

Встречу посетили лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин и депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Первый массированный налет нацистской авиации на Москву был отражен войсками противовоздушной обороны в июле 1941 года. Это стало одной из первых крупных побед советской армии в Великой Отечественной войне и серьезным испытанием для системы защиты столицы.

«Это день, когда мы вспоминаем подвиг тех, кто стоял на защите неба над Москвой. Летчики, зенитчики, прожектористы, наблюдатели — их мужество и слаженная работа спасли столицу в самые тяжелые дни 1941 года. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана эта победа, и передавать эту память тем, кто придет после нас», — отметила Надежда Смирнова.

Школьникам рассказали об истории создания системы противовоздушной обороны Москвы, работе зенитных расчетов и роли жителей столицы в ее защите. Также участники посмотрели фрагменты документальной хроники и фотографии военных лет.

«Когда я рассказываю о таких событиях, я всегда вспоминаю, что любовь к Родине — это готовность встать на защиту своего дома, своей страны в час опасности. Защитники неба Москвы показали нам пример, который не тускнеет с годами. Такие встречи нужны, чтобы взрослые понимали: наша история — это живые судьбы людей, которые мы обязаны передать детям», — подчеркнул Владислав Степушин.

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова добавила, что подобные встречи помогают сохранять историческую память и укреплять связь поколений. По ее словам, подвиг защитников Москвы должен оставаться частью общей памяти жителей страны.