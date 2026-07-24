Лекцию о подвиге защитников Москвы прочитали в Воскресенске

В отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф состоялся патриотический час «Обреченные на подвиг», посвященный Дню памяти народного ополчения, который в Московской области отмечают 6 июля. Участниками встречи стали краеведы, члены литературного объединения «Радуга» имени И. И. Лажечникова, активисты «Движения Первых» и жители округа, интересующиеся историей родного края.

Особое внимание на встрече уделили судьбе воскресенских добровольцев, ушедших защищать Москву в годы Великой Отечественной войны. Около пяти тысяч жителей округа числятся пропавшими без вести, многие из них воевали в составе 8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения. Благодаря работе историков, поисковиков и архивистов сегодня удается восстановить их имена и страницы биографии.

О земляках, ушедших на фронт добровольцами, и поисковой работе по установлению судеб пропавших без вести рассказали почетный гражданин округа, председатель Совета ветеранов Василий Дацюк и историк, краевед, член Союза писателей России Марина Горидько. Их выступления сопровождались презентацией архивных материалов и воспоминаниями о судьбах семей, долгие годы не знавших, что произошло с их близкими.

Гостем мероприятия стал историк и руководитель проекта «Алексей, Алешенька, сынок» Константин Тимченко. Он рассказал о работе по восстановлению имен погибших воинов по архивным документам, кино- и фотохронике. Исследователь также поделился воспоминаниями о поездках в район боев 8-й дивизии народного ополчения у деревни Уварово, встречах с местными жителями и поиске родственников погибших бойцов.

О поездке в Белоруссию, приуроченной к 85-летию начала Великой Отечественной войны, рассказали главный редактор Воскресенского кабельного телевидения, член Союза журналистов России Денис Снетков и краевед, член общественной организации «Красный следопыт» Марина Мамаева. В музее Брестской крепости они обнаружили газетную публикацию о Герое Советского Союза, уроженце воскресенской земли Александре Дивочкине, который встретил начало войны на государственной границе.

Завершилась встреча показом документального фильма-реконструкции событий 22 июня 1941 года в Брестской крепости.