Лекцию о подвиге панфиловцев прочитали дошкольникам в Химках

В детском саду «Рябинушка» в Химках состоялась патриотическая встреча, посвященная памятной дате военной истории России. Участникам рассказали о подвиге бойцов 316-й стрелковой дивизии и значении боя у разъезда Дубосеково в годы Великой Отечественной войны.

Мероприятие провели лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин и депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

21 июля 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 28 гвардейцам из дивизии Панфилова посмертно присвоили звание Героев Советского Союза. Это стало признанием подвига бойцов 316-й стрелковой дивизии, которые в ноябре 1941 года у разъезда Дубосеково остановили наступление немецких танков, двигавшихся к Москве.

«Каждый из 28 панфиловцев — это символ мужества и стойкости. Их подвиг остается примером для всех нас. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана Победа, и делать все, чтобы эта память жила в сердцах людей. Такие встречи — это живой мост между прошлым и настоящим», — отметил Владислав Степушин.

В ходе встречи участники узнали об историческом значении боя у разъезда Дубосеково, судьбах героев и роли их подвига в годы войны. Особое внимание уделили сохранению исторической памяти и ее передаче следующим поколениям.

«Подвиг панфиловцев — это пример беззаветной любви к Родине. Мы обязаны передавать эту память тем, кто придет после нас. Такие встречи помогают сохранять историческую правду и воспитывать уважение к героям, которые отдали свои жизни за нашу свободу», — подчеркнула Юлия Мамай.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что подобные мероприятия в детских садах помогают педагогам и родителям рассказывать детям о героях Великой Отечественной войны и формировать уважительное отношение к истории страны. Встреча в «Рябинушке» стала одним из этапов этой работы.