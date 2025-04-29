Лекция о подвиге героя войны Николая Масалова пройдет в Химках

В Химках почтят память героя Великой Отечественной войны, который спас ребенка во время штурма Берлина. Встреча пройдет в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Мероприятие, посвященное подвигу старшего сержанта Николая Масалова, состоится 30 апреля в школе «Наследие» в Химках. Начало в 14:30, адрес — улица Чернышевского, строение 3А.

В рамках встречи гостям покажут фрагменты документальных фильмов, расскажут о событиях апреля 1945 года.

«30 апреля 1945 года старший сержант Николай Масалов, во время боев за Берлин, услышал детский плач среди развалин. Под огнем противника он бросился на помощь и спас немецкую девочку, вынеся ее из-под обстрела», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Этот поступок стал символом человечности и мужества советского солдата. Его имя вошло в историю как пример благородства и отваги. Муниципальный депутат Татьяна Кавторева напомнила, что мероприятие проводится в рамках программы «Успех V единстве поколений». Она направлена на укрепление исторической памяти, поддержку патриотического воспитания и формирование уважительного отношения к подвигам прошлых лет.