Лекцию о поддержании здоровья провели для пенсионеров в Серпухове

Семинар об уходе за здоровьем провели в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Серпуховский». Перед пенсионерами выступил руководитель сети центров восстановительной медицины Андрея Харипинова.

Андрей рассказал про применение силовых и стрейчинг-упражнений для поддержания здоровья в пожилом возрасте и отметил, что только регулярная физическая активность поможет продлить годы активной жизни. Андрей Харипинов рассказал, что пилатес, йога и подобные тренировки не позволяют достаточно укрепить мышечный корсет, поскольку не создают необходимой силы и нагрузки.

Андрей также рассказал про правильную технику на занятиях по скандинавской ходьбе.

«Я давно искала именно такие занятия — полезные, понятные и обязательно с правильной техникой. После семинара чувствую себя увереннее и заметила, как легче стало двигаться. Очень здорово, что специалисты уделяют внимание именно тем аспектам, которые действительно важны для нас, пожилых людей», — Вера Георгиевна, участница семинара

Семинары проводят для того, чтобы научить пенсионеров правильно двигаться.