Лекцию о победе в Великой Отечественной войне провели в школе № 6 в Лобне

В рамках XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений учащиеся школы № 6 городского округа Лобня организовали круглый стол, посвященный теме «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений». Мероприятие прошло в формате бинарной беседы на английском и русском языках.

Организаторами встречи стали учителя английского языка школы № 6 совместно с заведующей библиотекой. Ребята подготовили разнообразные презентации и видеоролики, а также прочитали стихотворения на двух языках. Особое внимание было уделено рассказам о героической Победе нашего народа в Великой Отечественной войне. В завершение мероприятия прозвучала песня «Катюша» на английском языке, что стало символичным мостом между культурами.

Зрителями круглого стола стали учителя и школьники младших классов, которые с интересом следили за выступлениями старших товарищей. В конце мероприятия каждый участник получил буклет «Книги о Великой Отечественной войне», который станет полезным источником информации для дальнейшего изучения темы.

Такое мероприятие не только способствовало укреплению патриотического воспитания, но и показало важность сохранения памяти о подвигах прошлого для будущих поколений.

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