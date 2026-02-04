Лекцию о победе в Сталинградской битве провели в школе в Химках

Тематический урок, посвященный 81-й годовщине победы в Сталинградской битве, состоялся в школе № 31. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Участники встречи вспомнили ключевые события одной из самых масштабных и кровопролитных битв в истории.

Депутат Химок Надежда Смирнова подчеркнула, что 200 дней обороны стали переломным, но тяжелым этапом войны, который советские солдаты смогли выстоять.

В ходе лекции школьникам рассказали об основных этапах сражения, его стратегическом значении и огромной цене победы. Напомнили, что в память о ней 2 февраля отмечается День воинской славы России, а монумент «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане стал символом стойкости народа.

Депутат Евгений Иноземцев отметил, что такие живые диалоги помогают формировать истинное понимание патриотизма и сохранять историческую правду для молодого поколения.