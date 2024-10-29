Лекцию о победе России над армией Наполеона провели в школе № 7 в Химках

Открытый урок о сражениях России с армией Наполеона в 1812 году организовали в Химках. Встречу провели для учащихся школы № 7.

Патриотическое мероприятие организовал муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он пригласил учителя истории Владимира Данилина, чтобы напомнить собравшимися о событиях 1812 года. Педагог рассказал слушателям об отступлении французских захватчиков, объяснил его причины и значение в истории Отечества. Также Владимир Данилин отметил силу духа русских солдат.

«Бегство из Москвы стало началом конца наполеоновской империи, символом краха амбиций французского императора. Знание истории своей страны — это основа патриотизма. Именно на примерах героизма и стойкости наших предков воспитывается любовь к Родине, готовность защищать ее интересы», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Встреча стала частью масштабного проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

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