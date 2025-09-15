Лекцию о победе эскадры Ушакова у мыса Тендра в 1790 году провели в Химках

Патриотическое мероприятие состоялось 11 сентября на базе лицея № 10. Участники встречи подробно разобрали значение победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова в ходе Русско-турецкой войны.

Перед собравшимися выступил ветеран, полковник запаса Станислав Синдеев. Он провел параллели между историческими событиями и современностью, отметив преемственность традиций защитников Отечества. Ветеран призвал присутствующих к единству и поддержке армии.

«Сегодня, вспоминая подвиг флотоводца Ушакова и героизм наших предков, важно понимать, что наша сила — в единстве и вере в будущее», — поделилась муниципальный депутат Юлия Мамай.

Народный депутат Артур Каримов сообщил, что в рамках программы патриотического воспитания проведено уже более 1500 мероприятий различного формата — от фестивалей и мастер-классов до лекций и встреч с интересными людьми.