Лекцию о параде Красной армии 1941 года провели в НПО имени Лавочкина в Химках

«Когда мы говорим о параде 41-го, мы обязаны помнить — победу ковали не только те, кто вышел на Красную площадь. Огромная часть этой победы была создана там, где никто не видел прожекторов и телекамер: в цехах, лабораториях, на заводах, в эвакуации. Люди работали до изнеможения, понимая — каждая деталь, каждый грамм металла — это вклад в жизнь страны. Память о таком труде — не формальность. Это уважение к тем, кто не позволил нам потерять будущее», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Подобное мероприятие состоялось в Доме культуры «Контакт».

«И сегодня, когда мы обсуждаем историю, мы в том числе говорим о нас. О том, как мы умеем реагировать на вызовы и собираться в сложный момент. Безопасность, внимание к рискам, способность принимать решения — это не абстрактные фразы. Это реальные навыки, которые и сейчас определяют устойчивость общества. История 41-го напоминает: в критический момент страна смогла действовать едино, зрело и ответственно. Это пример, который мы не имеем права забывать», — добавила муниципальный депутат Юлия Ишкова.