Лекцию о новых схемах мошенничества провели для школьников в Зарайске

Очередная встреча из цикла лекций, посвященных новым схемам мошенничества, состоялась в средней школе № 1 имени Виктора Леонова. Беседу со старшеклассниками провели помощник Зарайского городского прокурора, юрист первого класса Сергей Кирьянов и сотрудник полиции Александр Лобанов.

Учащимся рассказали о видах киберпреступлений и уловках злоумышленников. Сотрудники правоохранительных органов акцентировали внимание на необходимости использования антивирусного программного обеспечения и надежных паролей. Также следует избегать открытия подозрительных писем и переходов по сомнительным ссылкам.

Как сообщил Сергей Кирьянов, в 2025 году в муниципалитете зафиксировали 53 случая кибермошенничества, 22 из них удалось раскрыть.

Такие лекции помогают молодежи грамотно решать вопросы безопасности в интернете и необходимы для противостояния аферистам, действующим в цифровом пространстве.