Лекцию о независимости Южной Осетии и Абхазии провели в Химках

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Патриотическая лекция о признании Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии прошла в Химках. Участники познакомились с предпосылками и ходом событий августа 2008 года.

Мероприятие прошло в школе № 29, его приурочили к 16-летней годовщине суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Лекцию провели под эгидой проекта «Химки. Успех в единстве поколений».

Спикером выступил преподаватель истории Григорий Назаров, который рассказал ребятам о важности исторического решения России и его значении для судеб жителей обеих республик. Организовала мероприятие муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

«26 августа 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал указы, ставшие поворотным моментом в истории Южной Осетии и Абхазии», — рассказала Каныгина.

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