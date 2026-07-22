Лекцию о Невской битве провели в библиотеке в Химках

Участникам рассказали о предпосылках сражения, его историческом значении и роли князя Александра Невского в защите русских земель. Особое внимание уделили тому, как подвиги защитников Отечества продолжают вдохновлять новые поколения.

«Невская битва — не только сражение, но и поворотный момент в истории, закрепивший за Русью статус независимого игрока в Восточной Прибалтике. Этот триумф стал прологом к дальнейшим героическим деяниям князя Александра, который и сейчас, в ходе специальной военной операции, вдохновляет русское воинство на подвиги во имя Отечества», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

Участники встречи отметили, что сохранение исторической памяти и изучение важнейших страниц прошлого помогают укреплять чувство патриотизма и уважение к героическому наследию страны.

«Благодаря таким встречам жители разных возрастов могут глубже познакомиться с историей нашей страны, сохранить память о великих победах и героях, чьи подвиги являются примером мужества, единства и любви к Родине», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Патриотические мероприятия в Химках проводятся на регулярной основе и объединяют представителей разных поколений. Их главная задача — сохранение исторической памяти и воспитание уважения к героическому прошлому России.